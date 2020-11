Coronavirus: des affiches à la frontière néerlandaise pour éviter les déplacements non-essentiels

Neuf remorques affichant en néerlandais «Traverser la frontière? Seulement pour les déplacements essentiels! C’est comme ça que nous nous protégeons les uns les autres» ("De grens over? Alleen noodzakelijke reizen! Zo beschermen we elkaar") sont positionnées depuis cette semaine aux postes frontières de Maastricht, Lanaken et Riemst.

Les remorques ont été placées à l’initiative des bourgmestres des trois communes frontalières et sont destinées à signaler aux navetteurs qu’un déplacement non-essentiel au-delà de la frontière n’est pas autorisé actuellement en raison de la crise sanitaire.