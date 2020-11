La SNCB réaugmente son offre ferroviaire dès ce 16 novembre

Avec la reprise des écoles, 124 trains seront remis en service dès ce lundi 16 novembre les jours de semaine, et 134 trains spécifiquement le mercredi, indique la SNCB dans un communiqué jeudi. L’offre ferroviaire réaugmentera ainsi pour atteindre 96 % de l’offre maximale (contre 92 % pendant les 15 jours de congé).

En semaine du lundi 16 novembre au vendredi 11 décembre, quatre trains S (trains suburbains), dont la fréquence avait été ramenée à un train par heure pendant les congés scolaires, circuleront à nouveau toutes les 30 minutes en heures de pointe scolaires (matin et après-midi, ainsi que le mercredi midi) et toutes les heures en dehors de ces périodes. Il s’agit des relations S1 Nivelles – Bruxelles – Anvers ; S2 Braine-le-Comte – Bruxelles – Louvain ; S8 Bruxelles-Midi – Bruxelles-Schuman – Ottignies – Louvain-la-Neuve et S61 Charleroi-Sud – Namur – Jambes.