Franky Van der Elst: «David Platt m’a fait boire de la mauvaise bière italienne»

Franky Van der Est (59 ans) n’est pas un grand fan de la Ligue des Nations. Et encore moins des matches amicaux en ces temps de pandémie. Il reste par contre le plus grand sympathisant de l’équipe nationale, dont il a porté le maillot à 86 reprises, participant notamment à quatre coupes du Monde en 1986, 1990, 1994 et 1998. Cinq fois champion de Belgique avec Bruges, dont il défendit les couleurs à plus de 600 reprises, Van der Elst est sous le charme de la génération dorée des Diables rouges. Mais il craint qu’ils aient laissé passer leur plus belle chance, il y a deux ans, face à la France. Il les prévient : « Pour eux, c’est maintenant ou jamais. »

Franky Van der Elst, que vous a inspiré la dernière sortie des Diables rouges, mercredi, contre la Suisse ?