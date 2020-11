Coronavirus: comment les hôpitaux vont se partager deux milliards d’euros

On l’oublie parfois mais au-delà de leurs missions de service à la société, les hôpitaux sont des entreprises. Qu’elles soient publiques ou privées, que leurs revenus soient essentiellement issus de l’Etat, elles ont des obligations, en ce compris un certain équilibre entre recettes et dépenses. Alors qu’un tiers d‘entre elles sont dans la zone rouge et que les autres sont structurellement fragiles – en témoigne la dernière étude sur le secteur réalisée par la banque Belfius – la crise covid a aggravé la situation.