Formule 1: Hamilton écarte les rumeurs de retraite et révèle sa fierté face à un possible 7e sacre

Lewis Hamilton, qui pourrait égaler le record absolu de 7 titres de champion du monde de Formule 1 à Istanbul, a remis en question la rumeur d’un éventuel départ de chez Mercedes et de la Formule 1.

Les propos énigmatiques du Britannique lors de la dernière course avaient stupéfié la presse spécialisée de la F1, mais il a été plus direct jeudi, en disant que les questions qui l’intéressent en dehors du sport et qu’il veut inclure dans l’accord ont retardé l’annonce d’un nouveau contrat.

« Je suis très conscient du projet que je veux continuer avec Mercedes, j’aimerais les aider dans cette quête de pousser vers le changement », a déclaré le pilote de Mercedes lors d’une conférence de presse.

« Ils rendent leurs voitures vertes, et les électrifient davantage, et je veux pouvoir les aider sur cette voie. Il y a donc beaucoup à discuter et beaucoup à faire. »