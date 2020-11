Tempête au sommet de l’ANC autour d’une affaire de corruption

L’inculpation du patron du parti au pouvoir provoque l’effet d’un séisme. Elle marque un tournant dans la lutte contre la corruption. Et le début d’une longue bataille.

L’inculpation d’Ace Magashule fait suite à l’arrestation, le mois dernier, de sept personnalités publiques et privées de la province du Free State, dont il a longtemps été le gouverneur. - EPA.

Ace Magashule, le secrétaire général du Congrès national africain (ANC), doit se présenter à la police pour être inculpé de corruption. Il sera ensuite conduit au tribunal de Bloemfontein, où il devrait être libéré sous caution. Son inculpation fait suite à l’arrestation, le mois dernier, de sept personnalités publiques et privées de la province du Free State, dont il a longtemps été le gouverneur. Même si elle n’est pas une surprise, tant sa réputation était entachée, elle a tout de même fait l’effet d’un séisme à Luthuli house, le siège du Congrès national africain (ANC) : « Cela a provoqué de vives tensions dans le Free State et ailleurs », a confié mercredi son adjointe et alliée, Jessie Duarte.