Vincent Kompany: «L’Angleterre a été primordiale dans mon évolution»

Ce n’est, évidemment, qu’un secret de Polichinelle mais entre Vincent Kompany et l’Angleterre, l’histoire d’amour est belle. Et réciproque. Ayant évolué durant 11 saisons à Manchester City, avec lequel il a disputé la bagatelle de 360 rencontres et remporté 12 trophées, l’entraîneur d’Anderlecht aura un œil attentif du côté de Louvain, dimanche, pour décortiquer le match entre la Belgique et cette Angleterre que les Diables avaient battue à deux reprises lors du Mondial 2018. Parce que l’Angleterre, via le prisme de la Premier League, a quelque part façonné Kompany. Elle l’a rendu plus fort, plus mature, ce qui a, par effet de ricochet, directement profité aux Diables rouges.