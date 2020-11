On aurait pu penser, du moins espérer, en juin dernier, que le plus dur était derrière nous. L’été nous avait tendu les bras. La vie avait repris son cours – oh, certes, sur la pointe des pieds. Et puis, en septembre, le spectre d’une nouvelle vague d’épidémie s’est rapproché. Les courbes d’infections, d’hospitalisations, le nombre de décès… tout est reparti à la hausse. Jusqu’au nombre de funérailles, à nouveau célébrées dans un confinement contraint.