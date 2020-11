Cyclisme: Wout van Aert, lauréat du Trophée National du Mérite Sportif, un champion en granit

Il s’est autorisé quelques jours de relâche, au lendemain d’un Tour des Flandres perdu pour quelques minuscules centimètres face à son « meilleur ennemi » Mathieu van der Poel, au terme d’un sprint dont l’âpreté et la beauté avaient finalement résumé cette saison cycliste tout entière, atypique, dense et passionnante. Wout van Aert s’est alors glissé dans sa bulle de quiétude, avec Sarah, pour s’imprégner peu à peu du rôle le plus important de sa vie, celui de futur papa. Un bonheur attendu durant l’hiver prochain, alors que le Campinois aura évidemment déjà replongé dans le tourbillon de la compétition, entre les quelques cyclo-cross programmés (réapparition dans les labourés le 28 novembre, à Courtrai) et les stages préparatoires de son équipe Jumbo-Visma.