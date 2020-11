Cofinimmo étend sa toile jusqu'en Finlande

L'investissement s'élève à 20 millions d'euros.

Compte tenu du vieillissement de la population et des besoins croissants en matière d'immobilier de santé, Cofinimmo a décidé d'investir dans ce segment à travers des maisons de repos et de soins, ainsi que des cliniques de revalidation, de soins psychiatriques et de soins aigus. Le groupe est présent en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Espagne et désormais en Finlande.

Cofinimmo détient un portefeuille immobilier d'environ 4,5 milliards d'euros, dont 2,6 milliards d'euros dans le secteur de la santé. Il est également actif sur le marché des bureaux et a acquis un ensemble de cafés repris d'AB InBev.