Coronavirus: Valentino Rossi autorisé à courir à Valence ce week-end

Le nonuple champion du monde de motocyclisme (dont sept sacres dans la catégorie-reine Moto GP) Valentino Rossi a reçu l’autorisation de prendre le départ du Grand Prix de Valence le week-end prochain. Plus tôt dans la semaine, il avait été testé positif au Covid-19 mais ses deux derniers tests se sont révélés négatifs.

Ces dernières semaines, le Covid-19 avait contraint l’Italien de 41 ans à faire l’impasse sur les Grands Prix d’Aragon et de Teruel mais de nouveaux tests négatifs lui ont finalement permis de participer au Grand Prix d’Europe à Valence le week-end dernier. Un retour qui s’est avéré compliqué, un problème électronique avec son moteur Yamaha empêchant « The Doctor » de terminer la course.