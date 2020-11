Tanguy Roosen, nouveau président de la Foire du livre de Bruxelles

Pas question de lassitude chez Hervé Gérard : après trois mandats et seize années de présidence, les statuts de l’ASBL l’obligeaient à laisser la place à quelqu’un d’autre. Tanguy Roosen siégeait déjà au conseil d’administration depuis 2009. Il est directeur juridique de la SACD (la société des auteurs et autrices de spectacle vivant, fiction audiovisuelle, radio et web) et de la Scam (la société des auteurs et autrices de littérature et de documentaires) en Belgique.

C’est un spécialiste du droit d’auteur. Il conseille de nombreux auteurs dans le domaine de la littérature et de l’audiovisuel et s’investit dans le développement de ces secteurs. Il s’implique aussi dans le rayonnement du livre sous toutes ses formes. Il entend conforter l’excellente collaboration que le conseil d’administration entretien avec la nouvelle commissaire générale de la Foire Marie Noble et toute son équipe.