Statut de l’artiste: l’heure des réalités

Où en est la réforme du statut d’artiste, évoquée durant toute la crise covid ? « Le Gouvernement examinera en concertation avec le secteur et les partenaires sociaux comment poursuivre la réforme du statut social des artistes. Le Gouvernement formulera des propositions précises, objectives et justes pour les artistes actuels et en devenir, qui valorisent l’ensemble des étapes du travail de création, de la répétition à la représentation, publication et vente. » Tel est l’accord du gouvernement De Croo dégagé ce 30 septembre.