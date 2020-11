La Macédoine du Nord qualifiée pour l’Euro, le premier grand tournoi de son histoire

La Macédoine du Nord s’est qualifiée pour l’Euro 2020 de football, le premier grand tournoi de football de son histoire, grâce à sa victoire 0-1 contre la Géorgie, jeudi en finale des barrages à Tbilissi.

Libérés par un but de leur vedette Goran Pandev à la 56e minute, les Macédoniens rejoignent la poule C de la compétition continentale, initialement prévue en juin-juillet 2020 mais reportée d’un an en raison de la pandémie de Covid-19. Les néophytes affronteront l’Autriche le 13 juin à Bucarest, l’Ukraine le 17 juin à Bucarest et les Pays-Bas le 21 juin à Amsterdam.