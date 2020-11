Coronavirus: qu’attendre du Comité de concertation de ce vendredi?

Les différents gouvernements du Royaume se réunissent ce vendredi pour faire le point sur la pandémie et évaluer les mesures des dernières mesures.

Un Comité de concertation, l’instance réunissant le fédéral et les régions et qui prend les mesures en matière de Covid se réunira ce vendredi. Il ne faut pas en attendre de grandes décisions. Pour le moment, le reconfinement est installé, et il le restera.

Le Comité, qui se déroulera par voie électronique, doit permettre au Premier ministre et aux ministres-présidents de prendre connaissance d’un rapport chiffré, qui démontre un « plateau » dans l’évolution de la pandémie, et même une baisse sur certains critères, comme les contaminations et les admissions. Les ministres veulent mesurer à quel point les restrictions décidées portent leurs fruits, à la veille de l’importante échéance de la réouverture des écoles, lundi.