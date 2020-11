Les Cats assurent face au Portugal même sans Emma Meesseman (49-59)

Les Cats ne sont pas aussi dépendantes d’Emma Meesseman que redouté. En l’absence de sa meilleure joueuse, une première en matchs officiels depuis l’ascension entamée il y a 5 ans et qui l’a propulsée à la 7e place mondiale, l’équipe nationale féminine a repris le fil de ses ambitions sans trembler. Dans la bulle d’Odivelas, près de Lisbonne, les Belges ont engrangé une 3e victoire en autant de match de qualification pour l’Euro 2021, qui constituerait leur troisième d’affilée et doit leur servir de tremplin en juin vers les Jeux olympiques. Si les Cats enchaînent samedi face à l’Ukraine, elles valideront leur ticket pour le tournoi partagé entre Strasbourg et Valence avant les deux dernières rencontres de février.