Lutte contre le coronavirus: quoi qu’on fasse, il y aura un prix à payer

Quels que soient les efforts déployés, financiers ou psychologiques, pour atténuer les impacts de cette traversée du désert collective, on ne doit pas se mentir : elle va marquer de son empreinte les hommes et les femmes que nous sommes.

On peut vouloir colmater toutes les brèches que le virus crée dans nos vies – et il faut absolument continuer à tout tenter –, mais il y aura au bout du compte un prix à payer. La « facture » finale dépendra du temps que nous mettrons à faire rentrer le covid dans sa boîte ou à nous en protéger, mais quoi qu’il en soit, il y aura des séquelles et elles ne seront pas qu’économiques. Le virus mais aussi le remède indispensable pour le combattre – ce fameux confinement – cassent en effet aussi les codes de l’enseignement, de la jeunesse, de la santé et de l’« affectio societatis ».