Margaux Vranken: «La musique aide à trouver du sens»

Margaux Vranken est allée un an aux Etats-Unis, à Berklee, à Boston, une école de musique plus que renommée, où elle s’est fait des rencontres musicales et humaines, où elle a partagé sa passion au sein d’une communauté, où elle a fait de la musique, et de la bonne. Résultat ? Un album composé là-bas, enregistré là-bas avec des musiciens de là-bas, mais publié par un label d’ici, Igloo. Et qui est étonnant.

« J’avais écrit tout un tas de morceaux pendant mon année à Berklee, explique Margaux Vranken. Mon projet de fin de master comprenait un quatuor à cordes. Il y a eu un concert de présentation finale, mes parents sont venus, c’était la fête. Et j’ai gardé la majorité des morceaux de ce concert pour réaliser l’album. »