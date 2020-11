«Power up»: revoici la puissance carrée d’ACDC

C’est bien les rockeurs australiens, ça, de sortir leur dix-septième album studio un vendredi 13, en pleine pandémie. Mais rien n’arrête le groupe d’Angus Young qui a retrouvé Brian Johnson au chant, Phil Rudd à la batterie et Brendan O’Brien à la production. Six ans après Rock or Bust, Power Up, enregistré à Vancouver et dédié à feu Malcolm Young, est du pur ACDC, bien limpide et carré, aux riffs légendaires. Pas révolutionnaire donc mais fidèle à un genre et un son qu’ils sont seuls à encore défendre avec autant de maîtrise.

Label Sony Music.

Le site du groupe.