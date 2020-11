Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Saint Nicolas

Pas plus tard que la semaine dernière, nous assurions le patron des enfants de notre sympathie, empêché qu’il allait être de remplir sa sainte mission le 6 décembre pour cause de confinement. Et voilà que le gouvernement décide de l’absoudre à l’avance, dans une lettre signée par deux ministres : pas de couvre-feu pour Saint Nicolas ! A condition de respecter les consignes sanitaires avec Père Fouettard. C’est du belge !

Emily Murphy