Fiscalité plus verte: Zakia Khattabi a reçu «une volée de courriels de menaces»

Menacée, la ministre du Climat, Zakia Khattabi appelle politiques et médias à ne pas trumpiser le débat

La ministre fédérale du Climat Zakia Khattabi a reçu «une volée de courriels de menaces» à la suite d’articles et de réactions politiques sur une fiscalité plus verte, a-t-elle déploré vendredi sur Bel-RTL. Elle a appelé politiques et médias à ne pas céder à une trumpisation du débat.

«A l’heure où, la bouche en cœur, nous condamnons les pratiques de Trump, je voudrais que chacun, politiques et médias, nous prenions la mesure de ce que nous distillons dans le débat public, à savoir de fausses informations», a déclaré la ministre Ecolo.

Zakia Khattabi fait référence à un article de presse mardi parlant d’une «taxe carbone» et citant le chiffre de 281 euros par an et par ménage, selon une évaluation faite sous le précédent gouvernement. La ministre souligne que «ce scénario n’est pas repris à mon compte dans ma note» de politique générale, qui parle d’une tarification socialement juste dont les revenus seraient entièrement redistribués.