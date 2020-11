A quoi doivent s’attendre les chômeurs «corona»?

Les autorités ont pris une série de mesures afin de limiter autant que possible l’impact du chômage temporaire des travailleurs salariés sur leurs jours de congés, primes ou autres avantages extralégaux. - Belga.

Combien vais-je avoir de jours de congé en 2021 ? Quel sera le montant de ma prime de fin d’année ? Autant de questions que se posent probablement les dizaines de milliers de travailleurs passés cette année en chômage temporaire à cause de la crise. Car les vacances, les primes ou certains avantages extralégaux dépendent des prestations effectuées l’année précédente ou en cours. Et une période de chômage peut avoir sur eux des effets négatifs. Pour corriger le tir, les autorités ont adopté une série de mesures. Voici les bonnes et les moins bonnes nouvelles.