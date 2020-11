GP de Turquie: Max Verstappen le plus rapide d’une 1re séance d’essais libres glissante, Ferrari bien placé

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix de Turquie, 14e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit d’Istanbul Park (5,338 km).

Sur une piste récemment resurfacée, humide, froide et donc particulièrement glissante, ce qui a occasionné de nombreux écarts de trajectoire et des tête-à-queue, Verstappen a signé un chrono peu véloce de 1 min 35 sec 077/1000 en toute fin de séance.

Il devance son équipier thaïlandais Alex Albon de 241/1000 et la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc de 430/1000.

Les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du Britannique Lewis Hamilton ne sont que 9e et 15e, à 2 sec 552/1000 et 5 sec 148/1000 respectivement, mais ce dernier s’est contenté de 12 petits tours.