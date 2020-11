Sciensano, via son porte-parole interfédéral, explique le danger d’organiser des fêtes de fin d’année avec plusieurs amis.

Le porte-parole interfédéral a répondu à la question de savoir si on pouvait envisager de célébrer les fêtes de fin d’année. Faut-il sacrifier le Nouvel An au profit de Noël ?

Tout d’abord, Yves Van Laethem a rappelé qu’aucune décision n’avait été prise à ce sujet au niveau fédéral et qu’elle serait basée sur l’avis des experts et sur base des chiffres. « On peut s’attendre à une décision d’ici fin novembre, début décembre », a-t-il précisé.