Le groupe Keesing a été fondé en 1911 par Isaäc Keesing jr., un journaliste basé à Amsterdam. Il est actuellement présent dans plus de 40 pays et distribue plus de 86 millions d'exemplaires de magazines de jeux (mots fléchés, mots croisés, sodoku, etc.). Le groupe compte 335 collaborateurs.

L'investissement de BC Partners vise à soutenir "les plans de croissance ambitieux de l'entreprise", notamment dans le champ numérique. Des rachats et une expansion géographique sont également envisagés.