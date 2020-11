L’immunité de groupe sans vaccin est un leurre, rappelle Sciensano

Yves Van Laethem nous explique ce qu’est l’immunité de groupe et dans quelles conditions elle s’avère efficace.

Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de Sciencano, a expliqué ce que c’était l’immunité de groupe. « L’immunité de groupe ne conduit en aucune matière à l’élimination du virus », rappelle-t-il.

Grâce à l’immunité de groupe établie d’une part par l’infection et d’autre part le vaccin, on passe de situation épidémique aiguë, telle qu’on les connaît actuellement à un état endémique. Lors d’une épidémie, on a des phénomènes explosifs, avec des surcharges du système de santé. L’équilibre qui s’établit dans une situation endémique fait que le virus est présent à un faible niveau avec moins d’impacts sur la société. Malgré tout il peut il y avoir des petites flambées à certains moments.

C’est ce qu’on voit, chaque année en hiver, avec les virus respiratoires, la grippe est un d’entre eux.