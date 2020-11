Située à Overijse, cette villa des années 1970 a besoin d’une bonne modernisation, mais elle ne manque pas de potentiel ! Son intérieur rassemble en effet quatre à cinq chambres, deux salles d’eau, plusieurs rangements et un grand garage. La villa est par ailleurs agrémentée d’un jardin de 8 ares bien orienté et a pour environnement un quartier résidentiel. Elle dispose aussi et surtout d’une situation idéale à deux pas de Bruxelles, des axes routiers et de très nombreuses facilités.