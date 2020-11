Franck Vandenbroucke: «Spéculer sur Noël est absolument prématuré»

Il n’y aura aucune décision quant au déconfinement dans les deux prochaines semaines, a indiqué vendredi en commission de la Chambre le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. Spéculer sur la manière dont pourrait s’envisager le réveillon de Noël ne sert actuellement à rien, tout propos à ce sujet étant « absolument prématuré », a-t-il insisté.

Le Comité de concertation prévu ce vendredi après-midi va seulement réaliser une évaluation de la situation, a expliqué le ministre en commission Santé et Égalité des chances. Un assouplissement ou un durcissement des règles n’est donc pas à l’ordre du jour. « On espère se mettre d’accord sur une stratégie d’ici deux semaines », mais on « navigue à vue », a reconnu M. Vandenbroucke.