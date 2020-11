Reprise du hockey: 12 jours pour retrouver les automatismes et les connexions

Depuis l’annonce de la reprise du championnat en division d’honneur, mardi matin, les débats sont vifs sur la pertinence de ce retour à la compétition. Certaines réactions ont interpellé comme la lettre ouverte publiée par Alice Weicker, joueuse du Wellington et médecin qui s’interroge pour savoir si « une reprise aussi rapide n’aura pas de répercussion sur la crise sanitaire que nous vivons ? » et sur le bien-fondé de cette décision. Toutefois, du côté de la plupart des clubs, des joueurs et des staffs, c’est plutôt le soulagement qui prédomine à l’image de Xavier De Greve, le coach de l’Orée qui occupe la 1ere place du classement et qui demeure toujours invaincu après 8 journées. « Je suis très content même si je comprends parfaitement cette lettre ouverte et les réticences de certains à reprendre le championnat. Mais il ne faut pas oublier non plus que nous sommes de nombreux professionnels à vivre du hockey.