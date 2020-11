La Boétie, maître à penser de Raoul Vaneigem

L’écrivain nous recommande notamment l’œuvre d’Etienne de La Boétie, philosophe du 16e siècle, et en particulier son essai « Discours de la servitude volontaire ».

Lorsque, selon la tradition, nous demandons à Raoul Vaneigem de nous recommander une lecture, l’écrivain nous concocte une réponse toute philosophique : « Encore, toujours (en réfléchissant surtout à sa mise en pratique), le Discours de la servitude volontaire de La Boétie. Toutefois, la meilleure lecture, la plus difficile et la plus passionnante, reste celle de soi-même. »

Vous trouverez ci-dessous des extraits du célèbre essai de La Boétie sur la liberté et les rapports que tisse l’homme avec le pouvoir. Comment peut-on avoir le désir de se soumettre ? Comment comprendre qu’un peuple réclame librement de porter des chaînes aux pieds ? Ce sont ces questions qu’éclaire le philosophe du 16e siècle, ami de Montaigne.

Par ailleurs, pour occuper les soirées d’hiver (confinées) à venir, nous vous conseillons aussi l’œuvre de Raoul Vaneigem, et notamment les livres suivants :