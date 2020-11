Si ce n’est toi, c’est donc ta sœur

Rien de tel qu’un vieux secret bien glauque pour mettre le feu aux poudres dans une relation. C’est vrai dans les polars pur jus comme dans le thriller façon Harlan Coben. Ou, plus près de nous et plus familial, chez Barbara Abel.

L’Anglaise Roz Nay serait une sorte de croisement des deux avec cette histoire où deux sœurs qui ne se sont plus vues depuis des années se retrouvent subitement lorsque l’une débarque chez l’autre, enceinte et cherchant à fuir le père supposé de son enfant.

Celle qui débarque, c’est Ruth, le mouton noir de la famille. Celle qui est partie avec un gars du village dont ses parents ne voulaient pas entendre parler. Celle qui, étant l’aînée, devait veiller sur sa sœur et leur petit frère mais qui n’a pas été capable d’assumer ses responsabilités. Celle qui a disparu sans donner de nouvelles, ne répondant même pas à sa sœur lorsque celle-ci a cherché à la contacter pour lui annoncer la mort de sa mère puis de son père.