Le monde virtuel de Tomorrowland revient réveillonner

Les festivals ont disparu, les salles sont vides. Le monde d’avant n’est plus et personne ne sait quand il reviendra pour nous saouler et nous éclater. À peine avait-on commencé, en septembre, à retrouver les artistes derrière nos masques, dans de petits endroits chaleureux ou de plus grands à moitié vides, que tout s’est à nouveau éteint. Plus de concerts ni de bars ou de restos pour en parler, des étoiles dans les mirettes.

Les agendas des salles se sont vidés, reportant les événements prévus à l’année prochaine. Mais sans certitude non plus ! Allez savoir si le printemps 2021 sera à nouveau musical ou pas. Les festivals d’été ? Les affiches se remplissent mais qui dit qu’il ne faudra pas attendre 2022 pour un retour à la normale ?