GP de Turquie: Max Verstappen reste le plus rapide lors de la 2e séance d’essais libres

Le Néerlandais s’est une nouvelle fois montré le plus rapide sur le circuit d’Istanbul, devançant la Ferrari de Charles Leclerc et la Mercedes de Valtteri Bottas.

Tout comme lors de la première séance d’essais libres, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) s’est montré le plus rapide du deuxième épisode en vue du Grand Prix de Turquie vendredi sur le circuit (5.338m) d’Istanbul.

Sur une piste plus sèche et plus chaude qu’au matin, Max Verstappen a en effet signé le meilleur temps avec un chrono de 1 : 28.330 (pour 1 : 35.077 en matinée). Le pilote néerlandais devance le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) de 401/1000e de seconde. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a été le troisième pilote le plus rapide de cette deuxième session, à 575/1000e de Verstappen.

Leader au classement du championnat du monde, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), 4e, suit à 850/1000e de la meilleure Red Bull.

Les pilotes se plaignaient le matin d’une piste trop glissante à cause d’un revêtement goudronné encore tout frais.