Engie Solutions en Belgique également concernée par une sortie

Engie a confirmé vendredi qu'elle allait aussi transférer sa division de services belge Engie Solutions dans une entité distincte, qui pourrait être vendue ou introduite en Bourse ultérieurement. Près de 10.000 personnes sont concernées. Il s'agit des anciennes activités de Fabricom, Axima, Cofely et d'une série de filiales et d'entités plus petites.