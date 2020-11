Joshua Cullen et Lucas Lissens - Photo News

Les visiteurs ont donc fait trembler les filets à trois reprises grâce au doublé d’Arnaud Kalimuendo et au but de Simon Banza. Le seul but des Mauves est venu des pieds de Lucas Lissens, 19 ans.

Cette rencontre contre Lens était la première des deux rencontres amicales prévues par les Mauves durant cette trêve internationale. Samedi à midi, Vincent Kompany continuera à donner du temps de jeu aux habituels remplaçants face au Sporting de Charleroi.