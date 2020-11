Masters ATP de Londres: des élèves prêts à chahuter le maître

Trois Grands Chelems sur quatre, trois Masters 1000 sur neuf et tout de même un Masters ATP pour définir qui est le « Maître » de cette saison chamboulée. Le tennis mondial traverse 2020 avec les moyens du bord et désormais à nouveau sans public. Mais à Londres, hormis Roger Federer en convalescence depuis février, ce sont bien les huit meilleurs joueurs de l’année qui vont se défier une semaine durant. Déjà sacré cinq fois, soit plus que tout le reste des qualifiés, Novak Djokovic fait figure de grandissime favori, sauf qu’on se trompe de pronostic depuis 2016, déjà…

1 Novak Djokovic pourrait rejoindre Roger Federer et son record de 6 sacres