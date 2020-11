Genappe: le Covid fait exploser les aides sociales

Merci le Covid ! Il y a ceux qui perdent leur emploi et qui, avec ce qu’ils touchent du chômage, n’arrive plus à payer leurs factures d’énergie ou les études des enfants. Il y a aussi ceux qui n’ont même plus droit au chômage et qui en sont réduits à demander le revenu d’intégration sociale (RIS). Dans les deux cas, la facture sociale réglée par le CPAS explose. Un déficit est même déjà acté pour l’exercice 2021. Heureusement, la commune a les reins solides, financièrement parlant. Aucune hausse d’impôt n’est imaginée à ce stade.