Dries Mertens : « J’ai souvent vu des entraîneurs qui ne pensaient qu’à leur succès personnel, Roberto Martinez n’est pas comme ça »

A l’isolement avec Naples lors du dernier rassemblement, Dries Mertens est de retour en équipe nationale pour affronter l’Angleterre et le Danemark pour clôturer la phase de poules de Ligue des Nations.

« Cela faisait mal de ne pas être là la dernière fois mais je suis content d’être ici », a déclaré Mertens en conférence de presse à deux jours du match contre l’Angleterre à Louvain, sa ville natale. « C’est dommage que les gens ne puissent pas venir assister au match. Ce n’est pas si spécial que ça aurait dû être mais c’est quand même chouette. »

L’attaquant de Naples a ensuite parlé des ambitions de cette sélection belge qui considère la Nations League comme une priorité. « On veut gagner ce match contre l’Angleterre comme on veut gagner tous les matches. J’ai déjà vu beaucoup d’envie contre la Suisse alors que c’était un amical. Parfois, j’entends dire que la Nations League n’est pas comme un Euro ou une Coupe du monde. Mais je peux vous dire que Roberto Martinez veut gagner cette compétition et nous motive au maximum. »