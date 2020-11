Tielemans avant de défier l’Angleterre: «Je ne veux pas me faire charrier quand je rentre»

Dimanche à Louvain, le duel entre les Diables rouges et l’Angleterre aura des airs de revanche pour la Belgique, battue par les Anglais lors du match aller et bien décidée à laver cet affront. « Quand on perd, on veut rectifier le coup. Il faut repenser à la première période en Angleterre où l’on contrôlait complètement la rencontre. On devra continuer sur cette lancée et ne pas faire comme on avait fait en deuxième mi-temps », a déclaré Youri Tielemans en conférence de presse vendredi après-midi.

« Ce sera un match particulier pour moi », reconnaît-il. « Je n’ai pas envie de me faire charrier quand je rentre (rires). Mais on a surtout envie de se racheter et de décrocher cette qualification pour le final 4. Les deux équipes veulent absolument gagner, cela va donner un match très engagé. »