Coronavirus – «La vie en pause, saison 2, jour 12»: Saint Nicolas

Hier, il s’est passé un truc incroyable.

On a appris pour cette histoire d’arrêté royal concernant Saint Nicolas. Franchement, c’est dégueulasse. Quel sale petit privilégié !

« Cher Saint Nicolas, ont donc écrit Frank Vandenbroucke et la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, le couvre-feu sera encore d’application en Belgique. Mais bien sûr, nous savons aussi que dans ces conditions, il vous serait impossible de réaliser votre travail. » Et vas-y que je te cire les bottes et gnagnagna et tout ce que tu fais pour les enfants et « ainsi recevrez-vous, vous et le Père Fouettard, une exception pour le couvre-feu. »

Le Père Fouettard ? Sérieusement ? Ça ne fait pas déjà quelques années qu’on lui a demandé expressément de rester chez lui, celui-là ?