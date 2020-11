Coronavirus: le testing généralisé du personnel des maisons de repos de Wallonie est lancé

Après une phase pilote réalisée dans six maisons de repos de Liège, Namur et Charleroi, les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des entreprises privées se mobilisent pour mettre en œuvre un programme logistique de distribution de tests salivaires destinés au personnel.

Ce vendredi, dans la bibliothèque de l’UMons, des membres du personnel de 73 maisons de repos (MR) ou maisons de repos et de soins (MRS) étaient attendus pour réceptionner les 7.200 kits d’autoprélèvement salivaires, mis gratuitement à leur disposition pour que chaque membre du personnel puisse effectuer lui-même le test covid-19 chez lui. A l’échelle de la Wallonie, le personnel de 176 MR et MRS était invité le même jour à se rendre dans un des douze points de dépôt et de retrait, disséminés sur le territoire wallon de façon à ce que les 602 établissements pour aînés de Wallonie puissent obtenir ces tests dans un rayon de 30 kilomètres. Pour les situations les plus complexes et reculées, une solution mobile est également prévue sous la forme d’un « Coronatruck ».