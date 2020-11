Patrimoine: un architecte belge pour faire revivre les Ecuries royales de Fontainebleau

C’est un projet à 95 millions d’euros. Le bureau d’architecture belge MA² Project de Francis Metzger, associé au parisien Christian Marina de MP-A, a remporté le concours en vue de la restauration des Ecuries royales et de la reconversion du quartier des Héronnières du château de Fontainebleau. Le défi sera d’y loger un Campus international des Arts. Fontainebleau est le quatrième château le plus visité de France après Versailles, Chambord et Chenonceau. Le site classé des anciennes Ecuries royales et du quartier des Héronnières est à l’abandon depuis 2001. Le projet du Campus International des Arts doit le métamorphoser en creuset artistique, au travers d’une restauration en profondeur, de la construction de résidences pour étudiants, de la réhabilitation d’une halle en lieu de rencontres et de partage créatifs, et de l’aménagement d’un parc des Arts dédié aux événements culturels et artistiques.