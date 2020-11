ATP Sofia: Jannik Sinner, deuxième plus jeune joueur en finale d’un tournoi ATP

Le joueur italien de 19 ans, 44e mondial, a décroché le premier billet pour la finale du tournoi sur surface dure de Sofia en battant le Français Adrian Mannarino (ATP 35), 5e tête de série, 6-3, 7-5 en 1h28 dans la première demi-finale de cette épreuve dotée de 325.615 euros.

Jannik Sinner, âgé de 19 ans et 2 mois, est le deuxième plus jeune joueur en finale ATP après le Canadien Félix Auger-Aliassime, qui avait atteint à 18 ans et 10 mois la finale du tournoi de Stuttgart en juin 2019.

Sinner était devenu en octobre le premier joueur né au XXIe siècle à atteindre les quarts en Grand Chelem à Roland-Garros, où il avait sorti David Goffin au 1er tour. Pour son premier Roland-Garros, Sinner avait été sorti du tournoi par Rafael Nadal, qui allait ensuite s’offrir un 13e titre à Paris.

En finale, Sinner sera opposé au vainqueur du duel entre le Canadien Vasek Pospisil (ATP 74) et le Français Richard Gasquet (ATP 49).