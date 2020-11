Liège s’élève dans le ciel des aéroports cargo

Cela grouille de partout, sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pour s’occuper de la manutention de plus de 920.000 tonnes de marchandises (chiffre de 2019) qui transitent par là. Et ce n’est pas fini car, malgré la crise sanitaire, Liège Airport, a encore connu 6 % de hausse ces derniers mois. Un travail rendu possible grâce à plus de 9.000 travailleurs qui, directement ou indirectement, doivent leur emploi à l’infrastructure. Ce qui révèle une étude qui vient d’être dévoilée par l’Awex (agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers).