Écoles: Une rentrée en code rouge pour tout le monde

Le mot d’ordre est connu depuis fin octobre et n’a pas changé. Placée sous le code « rouge », la rentrée scolaire de ce lundi sera, une fois de plus, à nulle autre pareille. À nulle autre pareille parce que, ce n’était jamais arrivé, les élèves ont eu droit à deux semaines de congé d’automne, histoire de mettre en pause la circulation du virus. À nulle autre aussi, parce que les plus jeunes (de la maternelle à la deuxième secondaire) ne seront pas au même régime que leurs camarades des second et troisième degrés du secondaire. A nulle enfin parce que, pour ces derniers, l’enseignement hybride (50 % de présentiel, 50 % de distanciel) sera la norme des prochaines semaines. Qui plus est, c’est inédit, les cours en distanciel seront de vrais cours : à l’inverse du printemps dernier où officiellement on se contentait de révisions, cette fois les enseignants livreront en ligne de la nouvelle matière. Détails.