MotoGP de Valence: Miller et les Ducati en pointe, Mir et Quartararo en retrait

Le leader du championnat, l’Espagnol Joan Mir, a pour sa part réalisé le 12e temps combiné et a chuté lors de la deuxième séance. Il compte actuellement 37 points d’avance et une 3e place dimanche lui suffira pour être sacré. Il ne reste après le Grand Prix de Valence qu’une seule course au calendrier, au Portugal le 22 novembre.

Jack Miller (Ducati-Pramac) a devancé le Japonais Takaaki Nakagami (Honda-LCR) de 091/1000e. L’Italien Francesco Bagnaia sur l’autre Ducati de l’écurie satellite Pramac est 3e, l’Espagnol Pol Espargaro (KTM) 4e et le Français Johann Zarco (Ducati-Avintia) 5e.

Longtemps dans le peloton de tête de la deuxième séance, Joan Mir (Suzuki) a chuté dans les dernières minutes, ce qui l’a empêché d’améliorer son temps. Quartararo de son côté n’a jamais semblé très à l’aise sur sa Yamaha-SRT et n’a pas pu s’approcher des meilleurs.