Après deux semaines de parenthèse et un passage en code rouge, l’école rouvre ses portes ce lundi. Des changements sont notamment à prévoir dans certains cours.

C’est le cas des cours philosophiques – cours de philosophie et citoyenneté (CPC), de morale et de religions – qui pourront être suspendus pour permettre à leurs enseignants de « suppléer exceptionnellement un enseignant absent dans la limite de leur charge » et ainsi lutter contre la pénurie de profs dans les écoles.