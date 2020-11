L’humiliation d’une ado diffusée en direct sur les réseaux: «Il n’y a pas de frein moral»

Dans ce dossier, tout a été filmé : le mineur devenu bourreau a filmé les sévices avec son GSM et envoyé les images à ses amis, par Messenger et en live. La violence extrême filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, c’est un phénomène que l’on retrouve plus régulièrement chez les ados et jeunes adultes.

Le tribunal correctionnel de Liège s’est penché, ce vendredi, sur une scène d’une violence extrême qui s’est déroulée dans la nuit du 6 au 7 avril dernier au sein d’une petite maison d’Ougrée (Seraing). Océane, 19 ans, et son petit ami Andréa, 26 ans, reprochaient à une jeune fille de 17 ans un prétendu vol d’argent. Ils l’avaient conviée, puis ils avaient appelé un jeune délinquant de 17 ans et une bagarreuse de 16 ans pour « la péter », lui donner une correction contre une rémunération de 50 euros. Dans ce dossier, tout a été filmé : le mineur devenu bourreau a filmé les sévices avec son GSM et envoyé les images à ses amis, par Messenger et en live. La jeune victime a d’abord été frappée à coups de poing, de pied et de manche de brosse ; sous la menace d’un couteau, elle a dû se mettre nue puis elle a été forcée à baiser les pieds de celle qu’elle avait prétendument volée. Elle a ensuite dû se coucher dans un coin et manger de la pâtée pour chien.