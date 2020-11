Ces patrons de F1, éleveurs de champions

Les brillantes carrières de Michael Schumacher et Lewis Hamilton ont été menées en symbiose avec les patrons des écuries qui les ont menés au succès. Avec de troublants mimétismes à la clef…

« Derrière chaque grand homme se cache une femme ». Et si cette vérité peut sans doute se vérifier dans de nombreuses situations, elle est plus rarement énoncée en marge des succès glanés par les pilotes de Formule 1. Prenez les deux derniers grands champions issus de la F1 par exemple. Tant pour Michael Schumacher que pour Lewis Hamilton, on évoquera davantage leur destin sportif étroitement lié à la trajectoire d’une carrière hors normes bien souvent dessinée avec la complicité des patrons d’écuries par lesquelles ils sont passés.