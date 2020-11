Les Cats à une victoire d’un nouvel Euro

Une victoire face à l’Ukraine dans la bulle portugaise d’Odivelas et les Cats enchaîneront un 3e Euro ! Première de son groupe et invaincue en 3 matches, l’équipe nationale féminine dépendrait d’un succès de la Finlande contre le Portugal en soirée pour valider mathématiquement sa qualification. Mais dès le moment où ces deux nations, que la Belgique défiera encore les 4 et 6 février – probablement à huis clos aussi et pas à domicile comme prévu – lui sont nettement inférieures, la continuité si importante pour l’avenir de la sélection paraîtrait assurée avec l’enchaînement Euro et Jeux olympiques programmé l’été prochain.